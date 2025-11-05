sta tornando il vero milan pulisic e rabiot scalpitano allegri li aspetta a parma

Secondo posto, a -1 dal Napoli. E, paradossalmente, con un Diavolo a metà, fin qui, causa infortuni. Ma a Milanello, finalmente, l’infermeria si sta svuotando. Lunedì, giorno di riposo, Christian Pulisic e Adrien Rabiot hanno lavorato per bruciare le tappe. E da oggi lo statunitense, fermo da metà ottobre a causa di una lesione di basso grado al bicipite femorale destro rimediata in nazionale, potrebbe tornare in gruppo. Nei prossimi giorni atteso anche il francese, ai box per una lesione del muscolo soleo. Più probabile il recupero dell’attaccante, rispetto al centrocampista, in vista della sfida contro il Parma, al Tardini, sabato alle ore 20. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

