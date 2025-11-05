Tempo di lettura: < 1 minuto Una scoperta eccezionale arriva dai boschi di Caposele, dove Ivan Melillo ha trovato un fungo porcino da record: un boletus edulis dal peso impressionante di 2 chili e 800 grammi. La foto del ritrovamento, pubblicata sui social, ha rapidamente fatto il giro del web, conquistando centinaia di like e commenti entusiasti. Ivan, appassionato cercatore di funghi, ha raccontato di solito di non condividere pubblicamente le sue scoperte: “Non pubblico mai le foto dei funghi che madre natura mi regala – scrive – perché per me la ricerca dei funghi è qualcosa di intimo, personale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Spunta un porcino da record: 2,8 chili di meraviglia nei boschi irpini