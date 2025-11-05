Spray al peperoncino spruzzato all’interno del Podesti | identificate e denunciate quattro studentesse

Anconatoday.it | 5 nov 2025

ANCONA - I poliziotti della Questura di Ancona hanno individuato i responsabili di quanto accaduto nella mattinata del 17 ottobre, allinterno dell’Istituto di istruzione superiore “Calzecchi Podesti Onesti” dove, durante l’intervallo tra una lezione e l’altra, era stato spruzzato spray al. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

