Spray al peperoncino spruzzato all’interno del Podesti | identificate e denunciate quattro studentesse
ANCONA - I poliziotti della Questura di Ancona hanno individuato i responsabili di quanto accaduto nella mattinata del 17 ottobre, all’interno dell’Istituto di istruzione superiore “Calzecchi Podesti Onesti” dove, durante l’intervallo tra una lezione e l’altra, era stato spruzzato spray al. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
CAOS A LA CREPA, SPRAY E LANCIO DI SASSI E TRANSENNE CONTRO IL LOCALE Attimi di tensione sabato sera al “La Crepa”. Un gruppo di giovani avrebbe lanciato sassi e transenne e spruzzato spray al peperoncino al divieto di entrare perché il local - facebook.com Vai su Facebook
Spruzzarono spray al peperoncino a scuola: identificate e denunciate 4 studentesse - I poliziotti della Questura di Ancona hanno individuato i responsabili dei fatti reato commessi nella mattinata del 17 ottobre, all'interno dell'Istituto di Istruzione Superiore Calzecchi Podesti Ones ... Secondo youtvrs.it
Spray al peperoncino al «Betty Ambiveri», scuola evacuata a Presezzo - 30, l’Istituto Superiore Betty Ambiveri di Presezzo è stato evacuato dopo che qualcuno ha spruzzato spray al peperoncino in un corridoio del secondo piano. Secondo ecodibergamo.it
Spruzzano spray al peperoncino a bordo del bus, ragazzina in ospedale - Hanno spruzzato spray urticante al peperoncino su un autobus di linea, nella tratta tra Ravenna e Villanova, creando il panico a bordo. Lo riporta ravennaedintorni.it