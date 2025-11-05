Spray al peperoncino nei corridoi | scuola di Presezzo evacuata di nuovo Due allarmi in due giorni 4 studenti in ospedale

Presezzo (Bergamo), 5 novembre 2025 – Due allarmi a distanza di poche ore, sempre nela stessa scuola. Con l’intervento dei sanitari e l’intero istituto evacuato. Per il secondo giorno consecutivo, presso l'istituto superiore Betty Ambiveri di Presezzo (in provincia di Bergamo) è stato spruzzato dello spray al peperoncino nel corridoio di uno dei piani della scuola, che è stata interamente evacuata. Lo stesso fatto era accaduto anche ieri mattina. L'odore pungente ha provocato irritazioni e bruciori alla gola tra diversi studenti, facendo scattare nuovamente l'allarme. All'istituto sono stati inviati i mezzi di soccorso del 118: quattro ragazzi sono stati accompagnati agli ospedali di Seriate e Ponte San Pietro per accertamenti, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

