Spray al peperoncino nei corridoi | scuola di Presezzo evacuata di nuovo Due allarmi in due giorni 4 studenti in ospedale
Presezzo (Bergamo), 5 novembre 2025 – Due allarmi a distanza di poche ore, sempre nela stessa scuola. Con l’intervento dei sanitari e l’intero istituto evacuato. Per il secondo giorno consecutivo, presso l'istituto superiore Betty Ambiveri di Presezzo (in provincia di Bergamo) è stato spruzzato dello spray al peperoncino nel corridoio di uno dei piani della scuola, che è stata interamente evacuata. Lo stesso fatto era accaduto anche ieri mattina. L'odore pungente ha provocato irritazioni e bruciori alla gola tra diversi studenti, facendo scattare nuovamente l'allarme. All'istituto sono stati inviati i mezzi di soccorso del 118: quattro ragazzi sono stati accompagnati agli ospedali di Seriate e Ponte San Pietro per accertamenti, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
CAOS A LA CREPA, SPRAY E LANCIO DI SASSI E TRANSENNE CONTRO IL LOCALE Attimi di tensione sabato sera al “La Crepa”. Un gruppo di giovani avrebbe lanciato sassi e transenne e spruzzato spray al peperoncino al divieto di entrare perché il local - facebook.com Vai su Facebook
Spray al peperoncino nei corridoi: scuola di Presezzo evacuata (di nuovo). Due allarmi in due giorni, 4 studenti in ospedale - Per il secondo giorno consecutivo, presso l'istituto superiore Betty Ambiveri di Presezzo (in provincia di Bergamo) è stato spruzzato dello spray al peperoncino nel corridoio di uno dei piani della ... ilgiorno.it scrive
Spray al peperoncino al «Betty Ambiveri», scuola evacuata a Presezzo - 30, l’Istituto Superiore Betty Ambiveri di Presezzo è stato evacuato dopo che qualcuno ha spruzzato spray al peperoncino in un corridoio del secondo piano. Lo riporta ecodibergamo.it
Nuovo caso di spray urticante a Presezzo: evacuata la scuola per la seconda volta in due giorni - Evacuata la scuola: 4 studenti portati all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo per accertamenti. Si legge su ecodibergamo.it