Sportitalia rogito di San Siro in corso | annuncio nelle prossime ore

Rogito San Siro. Si avvicina un momento storico per il calcio milanese. Secondo quanto riportato da Sportitalia, sarebbe ormai in fase avanzata il passaggio di proprietà dello stadio di San Siro e delle aree circostanti dal Comune di Milano a Inter e Milan. Una transizione che, se confermata nelle prossime ore, potrebbe rappresentare la svolta definitiva nel lungo e travagliato dibattito sul futuro dell’impianto. Dopo mesi di trattative, documentazioni tecniche e valutazioni economiche, si sarebbe entrati nell’ultima fase: quella della formalizzazione. Fonti vicine al dossier parlano di un rogito in corso presso uno studio milanese, dove le parti starebbero definendo gli ultimi dettagli dell’accordo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

