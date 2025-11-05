Sportello per la salute Consulenza e assistenza grazie alle associazioni

Consulenza e assistenza per tutti nel primo sportello sanitario e sociale di Aulla che sarà gestito da volontari delle associazioni Lunigiana salute e Sos salute Lunigiana. Ieri mattina un simbolico taglio del nastro, a palazzo comunale, nell’ufficio che sarà aperto tutti i martedì dalle 9,30 alle 12,30. Non è la prima esperienza in provincia, ma la prima sul territorio lunigianese e servirà a fornire risposte e aiuto alle persone in difficoltà. Tanti i servizi offerti, come lo sblocco delle liste di attesa, sostegno per la burocrazia sanitaria, consulenza e assistenza, infermieristica a domicilio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Sportello” per la salute. Consulenza e assistenza grazie alle associazioni

