Oggi mercoledì 5 novembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Jasmine Paolini e Sara Errani andranno a caccia della qualificazioni alle semifinali del torneo di doppio nell’ambito delle WTA Finals, fronteggiando la coppia composta da Kudermentova e Mertens. Spazio anche agli ottavi di finale dei tornei ATP 250 di Atene e di Metz, con Berrettini e Musetti in campo. Proseguono i Mondiali U17 di calcio, poi una ricchissima serata con la Champions League di calcio (in campo Inter e Atalanta), il big match della Serie A1 di volley femminile tra Conegliano e Milano, l’abbuffata di Coppe Europee per il basket. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (mercoledì 5 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming