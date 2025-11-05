Sport in tv oggi mercoledì 5 novembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming
Oggi mercoledì 5 novembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Jasmine Paolini e Sara Errani andranno a caccia della qualificazioni alle semifinali del torneo di doppio nell’ambito delle WTA Finals, fronteggiando la coppia composta da Kudermentova e Mertens. Spazio anche agli ottavi di finale dei tornei ATP 250 di Atene e di Metz, con Berrettini e Musetti in campo. Proseguono i Mondiali U17 di calcio, poi una ricchissima serata con la Champions League di calcio (in campo Inter e Atalanta), il big match della Serie A1 di volley femminile tra Conegliano e Milano, l’abbuffata di Coppe Europee per il basket. 🔗 Leggi su Oasport.it
