Sport e impegno | Un tuffo nel cuore Primo Memorial Gioele Ciurnelli

Un tuffo nel cuore, per non dimenticare che lo sport unisce, ispira e continua a far vivere chi ci ha lasciato troppo presto. Domenica, la Piscina Pellini accoglierà una giornata speciale: il primo Memorial “ Gioele Ciurnelli ”, dedicato al ricordo di un giovane nuotatore che ha lasciato un segno profondo nel cuore di chi lo ha conosciuto. La manifestazione, organizzata dalla Libertas Rari Nantes Perugia ASD con la collaborazione di Amatori Nuoto Perugia, Panathlon Club Perugia ed Ussi Umbria (Unione Stampa Sportiva), vedrà protagonisti gli atleti esordienti B e A, che si confronteranno con entusiasmo e spirito sportivo in una cornice di grande emozione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sport e impegno: "Un tuffo nel cuore". Primo Memorial Gioele Ciurnelli

