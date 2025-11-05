Splendide ville quote azionarie e conti correnti | maxi confisca milionaria da parte dei carabinieri

ANCONA – I carabinieri del comando provinciale di Ancona hanno provveduto a confiscare beni immobili, mobili, conti correnti e società varie a sette cittadini rumeni residenti ad Ancona, Vicenza e nella provincia di Teramo, dando seguito a un provvedimento emesso dal Tribunale di Ancona. A essere. 🔗 Leggi su Anconatoday.it