Splendide ville quote azionarie e conti correnti | maxi confisca milionaria da parte dei carabinieri

Anconatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – I carabinieri del comando provinciale di Ancona hanno provveduto a confiscare beni immobili, mobili, conti correnti e società varie a sette cittadini rumeni residenti ad Ancona, Vicenza e nella provincia di Teramo, dando seguito a un provvedimento emesso dal Tribunale di Ancona. A essere. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

