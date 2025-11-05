I due inquisiti si danno del tu, come ai bei tempi di Equalize: quando nei grandi uffici a due passi dal Duomo passavano politici, imprenditori, agenti segreti, tutti in ottimi rapporti con la fabbrica di dossier. Enrico Pazzali era il padrone. Samuele Calamucci l'operativo, agli ordini diretti di Carmine Gallo, morto agli arresti domiciliari. Oggi Pazzali e Calamucci sono su fronti opposte, ad accusarsi a vicenda. E il verbale del confronto tra i due, avvenuto il 28 ottobre nella caserma dei Ros lo racconta bene. A partire dalla prima domanda, quella cruciale fatta dai pm Francesco De Tommasi e Antonello Ardituro: Pazzali sapeva o non sapeva dei metodi illegali di Gallo e Calamucci? L'hacker dice di sì, Pazzali nega. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Spionaggio di Equalize. "Intercettare i telefoni? Pensavo fosse lecito..."