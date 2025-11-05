Spettatori in movimento Alla scoperta dei teatri della città

Al via il progetto "Spettatori in Movimento. Alla scoperta dei teatri della città" che si svolgerà a Roma dal 3 novembre al 14 dicembre 2025, a cura dell'associazione Casa dello Spettatore.L’idea alla base della proposta è consentire, proprio in un anno fuori dall’ordinario, a cittadini. 🔗 Leggi su Romatoday.it

