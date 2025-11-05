Spettacolo ' La tempesta'

Da venerdì 7 a domenica 16 novembre, il Teatro Stabile di Catania presenta La Tempesta di William Shakespeare, nella traduzione di Agostino Lombardo e con l’adattamento e la regia del Maestro Alfredo Arias.Lo spettacolo, che inaugura la stagione teatrale 20252026 "Il potere dei sogni", è una. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Domenica 2 novembre 2025, ore 18.30, presso lo storico teatro lagunare, lo spettacolo per la regia di Stefano Pagin "LA TEMPESTA", DI SHAKESPEARE AL TEATRO A L'AVOGARIA DI VENEZIA Il Teatro a l'Avogaria di Venezia presenta domenica 2 novembr - facebook.com Vai su Facebook

Tra sogno e magia, il Teatro Stabile di Catania porta in scena “La Tempesta” di Shakespeare - Lo spettacolo, che inaugura la stagione teatrale 2025/2026 “Il potere dei sogni”, è una nuova produzione del Teatro Stabile di Catania, insieme a Marche Teatro, Tieffe Teatro, TPE – Teatro Piemonte ... Secondo msn.com

