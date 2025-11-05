Spettacoli dal vivo nelle aree periferiche di Napoli in arrivo fondi dal Ministero della Cultura
Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha firmato il decreto che mette a disposizione oltre 10,5 milioni di euro per il sostegno delle attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche delle 14 città metropolitane italiane, con l’obiettivo di promuovere inclusione sociale, riequilibrio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Grande divertimento per grandi e piccini con gli Spettacoli dal vivo di Pulcinella e dei Burattini di TEATRO NAZIONALE DEI BURATTINI di Mauro Apicella ? - facebook.com Vai su Facebook