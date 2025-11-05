Spari e sportellate il video choc dell?assalto in A14 visto dai portavalori | le immagini inedite

Le scintille provocate dagli spari che rimbalzano sui mezzi blindati, le sportellate a folle velocità, i tentativi di far accostare il portavalori per compiere la rapina. Tutto. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Spari e sportellate, il video choc dell?assalto in A14 visto dai portavalori: le immagini inedite

