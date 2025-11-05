Spari contro l’auto della tiktoker degli hotdog | a novembre l’udienza preliminare per Angelo Peluso
Il prossimo 20 novembre, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Avellino, Mauro Tringali, discuterà il caso di Angelo Peluso, ventiquattrenne accusato di aver esploso colpi di pistola contro l'automobile della tiktoker Francesca Sardella.L’imputato, difeso dagli avvocati Gaetano. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
