Spari al vice sindaco Monti | Tentato omicidio

"Indirizzare una 357 Magnum verso una persona, premere il grilletto e colpirlo configura il tentato omicidio ". Questo il convincimento che il procuratore di Ascoli Umberto Monti ha vergato nel ricorso presentato alla Corte d’Appello di Ancona contro la sentenza emessa lo scorso 13 maggio dal giudice delle udienze preliminari del tribunale di Ascoli Barbara Caponetti nei confronti di Giovanna Pompei, accusata di tentato omicidio per aver sparato al marito, il vice sindaco di Acquasanta Luigi Capriotti, la notte tra il 18 e il 19 febbraio 2024. Il magistrato aveva chiesto una condanna a tre anni e otto mesi, ma il giudice Caponetti ha riqualificato il reato di tentato omicidio in lesioni colpose e conseguentemente ha emesso una sentenza di non luogo a procedere per mancanza di querela, giacché la vittima, il marito, non ha denunciato la consorte, difesa dagli avvocati Andrea Silvestri e Giulio Natali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

