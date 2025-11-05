Spari a Volla uomo ferito a un piede nella notte | Colpito senza motivo

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 42enne di Cercola (Napoli) è stato ricoverato nella notte con una ferita da arma da fuoco a un piede; gli avrebbero sparato a Volla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

