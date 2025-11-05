Spari a Volla 42enne ferito al piede | indagini in corso

L’uomo, originario di Cercola, è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco mentre si trovava nei pressi del parco Palladino, a Volla. Si è recato da solo all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. I Carabinieri di Volla (Napoli) stanno indagando sul ferimento di un 42enne di Cercola, raggiunto da un colpo d’arma da fuoco al . 🔗 Leggi su 2anews.it

