Sparatoria a Mugnano alle spalle del McDonald’s | uomo in ospedale

Sparatoria a Mugnano, a poche centinaia di metri dal McDonald’s della circumvallazione esterna di Villaricca. In via Rossini un uomo, C.G., 60 anni circa, poco prima delle 16, è stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco mentre era alla guida della sua auto. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso di Giugliano. Non . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

