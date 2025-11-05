Sparatoria a Mugnano alle spalle del McDonald’s | ex reggente clan Amato-Pagano in ospedale
Sparatoria a Mugnano, a poche centinaia di metri dal McDonald’s della circumvallazione esterna di Villaricca. In via Luca Giordano un uomo, Giuseppe Cipressa, già noto alle forze dell’ordine, legato al clan Amato-Pagano, 64 anni, è stato raggiunto da almeno due colpi d’arma da fuoco mentre era alla guida della sua auto. La vittima ha perso . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Sparatoria in strada a Mugnano di Napoli, ferito gravemente in auto Giuseppe Cipressa, 64enne, già noto alle forze dell'ordine ? - facebook.com Vai su Facebook
Spari a Mugnano, gravemente ferito un pregiudicato. Esplosi almeno due colpi d'arma da fuoco contro Giuseppe Cipressa. Un proiettile ha centrato l'uomo sotto l'ascella. E' in pericolo di vita @TgrRai - X Vai su X