Spara al rapinatore che gli entra in casa | la procura di Rovigo spiega perchè è un caso di

AGI - La Procura della Repubblica di Rovigo ha fatto sapere che relativamente alla rapina in villa avvenuta a Rovigo dove "la persona offesa ha sparato, mirando a parti non vitali e ferendo l'aggressore, con un' arma regolarmente denunciata " si è trattato di una "condotta tenuta per difendersi dal soggetto travisato da passamontagna che si trovava all'interno della sua abitazione al buio e che stava cercando di colpirlo con un cacciavite nonostante fosse scattato l' allarme e la persona offesa avesse già avvisato ad alta voce che era armata nonchè avesse invitato ad andarsene chi si trovava dentro la sua abitazione". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Spara al rapinatore che gli entra in casa: la procura di Rovigo spiega perchè è un caso di...

Approfondisci con queste news

Guardie Particolari Giurate. . Fallito assalto a Portavalori Mondilalpol, Guardia Giurata spara e ferisce un rapinatore arrestato poco dopo. 3 Rapinatori arrestati #Guardia #guardieparticolarigiurate #guardiearmate #guardiegiurate #vigilanzaprivata #guardiapar - facebook.com Vai su Facebook

Spara a un ladro a Rovigo, proprietario di casa non viene indagato | Meloni: "Difesa sempre legittima" #rovigo #meloni #rapina #5novembre #legittimadifesa - X Vai su X

Spara ai rapinatori, non viene indagato: come stanno le cose? - Un 68enne rovigino respinge in casa i rapinatori sparando: i quotidiani precisano che non viene indagato, ma è davvero così? Come scrive armietiro.it

Spara al ladro in casa ma non sarà indagato: la reazione di Meloni e Salvini - Provincia di Rovigo, spara al ladro in casa ma non sarà indagato: la reazione di Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Scrive msn.com

Anziano spara e ferisce un rapinatore. Giorgia Meloni: "La difesa è sempre legittima" - L'uomo si era ritrovato dentro casa, non per la prima volta, una banda di rapinatori, armati e a volto coperto ... Si legge su msn.com