Spara al rapinatore che gli entra in casa | la procura di Rovigo spiega perchè è un caso di

AGI - La  Procura della Repubblica di Rovigo  ha fatto sapere che relativamente alla  rapina in villa  avvenuta a Rovigo dove "la  persona offesa  ha  sparato, mirando a parti non vitali e ferendo l'aggressore, con un' arma regolarmente denunciata " si è trattato di una "condotta tenuta per  difendersi  dal  soggetto travisato da passamontagna  che si trovava all'interno della sua abitazione al buio e che stava cercando di colpirlo con un  cacciavite  nonostante fosse scattato l' allarme  e la persona offesa avesse già  avvisato ad alta voce che era armata  nonchè avesse invitato ad andarsene chi si trovava dentro la sua abitazione". 🔗 Leggi su Agi.it

