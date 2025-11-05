Spara al ladro Ostellari | Grazie alla Lega difesa sempre legittima

A Grignano Polesine, tra Villamarzana e Costa di Rovigo, alle porte della città, un residente ha sparato a un gruppo di rapinatori che era entrato nella propria casa. Il proprietario, sentendosi in pericolo ha esploso diversi colpi d’arma da fuoco ferendo uno dei malviventi. «A Grignano (Rovigo). 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondisci con queste news

Spara a un ladro a Rovigo, si cercano i fuggitivi. Un uomo è stato colpito, ma è scappato con i complici #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

#ladri in casa, l' #anziano li vede e spara: caccia a uno dei tre malviventi ferito - X Vai su X

Rovigo, spara e ferisce ladro ma non indagato grazie a nuova legge/ Meloni: “Difesa è sempre legittima” - Rovigo, spara e ferisce un ladro durante rapina ma niente indagini grazie alla nuova legge sulla legittima difesa. ilsussidiario.net scrive

A Rovigo spara e ferisce il ladro ma non è indagato grazie alla nuova legge sulla legittima difesa. Meloni: «La difesa è sempre legittima» - Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni commentando il caso di ieri del proprietario di un immobile a Rovigo che ha ferito un ladro durante una ... Scrive msn.com