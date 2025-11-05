Spara al ladro non viene indagato Meloni | La difesa è sempre legittima

Giorgia Meloni è molto chiara e netta nel commentare il caso in provincia di Rovigo, dove un uomo, non indagato grazie alle nuove norme sulla legittima difesa, ha sparato al ladro che si era introdotto nella sua villa: " La difesa è sempre legittima ", scrive sui suoi social la presidente del Consiglio. Nel dettaglio, la tentata rapina aggravata che ha portato al ferimento di un rapinatore a cui fa riferimento la premier è avvenuta lunedì 3 novembre verso le ore 18.30 a Grignano Polesine. A sparare è stato un anziano che si è ritrovato dentro casa, non per la prima volta, una banda di rapinatori, armati e a volto coperto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Spara al ladro, non viene indagato. Meloni: "La difesa è sempre legittima"

