Spara al ladro non viene indagato Meloni | La difesa è sempre legittima

Ilgiornale.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni è molto chiara e netta nel commentare il caso in provincia di Rovigo, dove un uomo, non indagato grazie alle nuove norme sulla legittima difesa, ha sparato al ladro che si era introdotto nella sua villa: " La difesa è sempre legittima ", scrive sui suoi social la presidente del Consiglio. Nel dettaglio, la tentata rapina aggravata che ha portato al ferimento di un rapinatore a cui fa riferimento la premier è avvenuta lunedì 3 novembre verso le ore 18.30 a Grignano Polesine. A sparare è stato un anziano che si è ritrovato dentro casa, non per la prima volta, una banda di rapinatori, armati e a volto coperto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

spara al ladro non viene indagato meloni la difesa 232 sempre legittima

© Ilgiornale.it - Spara al ladro, non viene indagato. Meloni: "La difesa è sempre legittima"

Approfondisci con queste news

spara ladro viene indagatoRovigo, spara ai ladri in casa ma non viene indagato. Meloni: "La difesa è sempre legittima” - A sparare un anziano che si è ritrovato dentro la sua abitazione, non per la prima volta, un gruppo di rapinatori, armati e a volto coperto ... affaritaliani.it scrive

spara ladro viene indagatoSpara ai rapinatori, non viene indagato: come stanno le cose? - Un 68enne rovigino respinge in casa i rapinatori sparando: i quotidiani precisano che non viene indagato, ma è davvero così? Scrive armietiro.it

spara ladro viene indagatoSpara al ladro dopo la rapina ma non viene indagato, Meloni: "La difesa è sempre legittima" - Mentre sono in corso le indagini per identificare i fuggitivi, la procura specifica non c'è nessun procedimento a carico del 68enne che ha imbracciato l'arma ... Riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Spara Ladro Viene Indagato