Spara al ladro non è indagato Meloni | La difesa è sempre legittima

Ilrestodelcarlino.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La difesa è sempre legittima”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni commentando il caso del proprietario di una casa che, in provincia di Rovigo, l’altro ieri ha ferito un ladro durante una tentata rapina in casa sua e non è indagato in base alle nuove norme sulla legittima difesa. In particolare, la tentata rapina aggravata che ha portato al ferimento di un rapinatore a cui fa riferimento la premier è avvenuta lunedì verso le 18.30 a Grignano Polesine. A sparare un anziano che si è ritrovato dentro casa, non per la prima volta, una banda di rapinatori, armati e a volto coperto. L'uomo, sentendo dei rumori provenire da un'altra zona della casa, ha imbracciato il suo fucile e ha sparato per mettere in fuga i banditi, colpendone uno soltanto di striscio, stando alla scarsa quantità di sangue rilevata dalla Polizia scientifica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

spara al ladro non 232 indagato meloni la difesa 232 sempre legittima

© Ilrestodelcarlino.it - Spara al ladro, non è indagato. Meloni: “La difesa è sempre legittima”

News recenti che potrebbero piacerti

A Rovigo spara e ferisce il ladro ma non &#232; indagato grazie alla nuova legge sulla legittima difesa. Meloni: «La difesa è sempre legittima» - Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni commentando il caso di ieri del proprietario di un immobile a Rovigo che ha ferito un ladro durante una ... ilsole24ore.com scrive

spara ladro 232 indagatoSpara a un ladro nella sua casa a Rovigo, non viene indagato - L’uomo, che ha agito per difendersi, non &#232; indagato grazie alla nuova legge sulla legittima difesa ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Spara Ladro 232 Indagato