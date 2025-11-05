Spara al ladro non è indagato Meloni | La difesa è sempre legittima

"La difesa è sempre legittima”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni commentando il caso del proprietario di una casa che, in provincia di Rovigo, l’altro ieri ha ferito un ladro durante una tentata rapina in casa sua e non è indagato in base alle nuove norme sulla legittima difesa. In particolare, la tentata rapina aggravata che ha portato al ferimento di un rapinatore a cui fa riferimento la premier è avvenuta lunedì verso le 18.30 a Grignano Polesine. A sparare un anziano che si è ritrovato dentro casa, non per la prima volta, una banda di rapinatori, armati e a volto coperto. L'uomo, sentendo dei rumori provenire da un'altra zona della casa, ha imbracciato il suo fucile e ha sparato per mettere in fuga i banditi, colpendone uno soltanto di striscio, stando alla scarsa quantità di sangue rilevata dalla Polizia scientifica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

