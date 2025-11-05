Spara al ladro in casa non viene indagato Meloni | Difesa sempre legittima

«La difesa è sempre legittima». Con queste parole la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta sul caso avvenuto a Grignano, frazione di Polesella, in provincia di Rovigo, dove un uomo di 68 anni ha ferito uno dei ladri che erano entrati nella sua abitazione per compiere una rapina. L’episodio è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, e ha riacceso il dibattito sulla legittima difesa. La dinamica. Secondo una prima ricostruzione, un gruppo di uomini con il volto coperto da passamontagna e armati si sarebbe introdotto nella casa dell’uomo, che si trovava all’interno con la famiglia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

spara al ladro in casa non viene indagato meloni difesa sempre legittima

© Thesocialpost.it - Spara al ladro in casa, non viene indagato. Meloni: “Difesa sempre legittima”

