Spara al ladro in casa ma non sarà indagato | la reazione di Meloni e Salvini

« La difesa è sempre legittima ». Lo ha scritto sui social Giorgia Meloni, commentando il caso di un uomo di 68 anni di Grignano Polesine (Rovigo), che non sarà indagato per eccesso di legittima difesa dopo aver ferito con un colpo di fucile un ladro che si era introdotto nella sua abitazione. Questo grazie alle nuove norme sulla legittima difesa varate dal governo, essendo lo sparo avvenuto all’interno della casa e non all’esterno mentre il malvivente era già in fuga. La difesa è sempre legittima pic.twitter.comHdTRNhjmj2 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 5, 2025 «Un risultato grazie alle norme volute dalla Lega, a tutela dei cittadini perbene. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Spara al ladro in casa ma non sarà indagato: la reazione di Meloni e Salvini

