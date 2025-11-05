Spara al ladro dopo la rapina ma non viene indagato Meloni | La difesa è sempre legittima

"La difesa è sempre legittima", così la premier Giorgia Meloni interviene sui social commentando il caso di Rovigo, dove un uomo di 68 anni ha imbracciato un'arma da fuoco sparato contro uno degli uomini che si erano intrufolati nella sua abitazione a Grignano Polesine, nel tardo pomeriggio di. 🔗 Leggi su Today.it

