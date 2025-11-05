Spara a un ladro e lo ferisce Meloni | La difesa è sempre legittima

"La difesa è sempre legittima". La premier Giorgia Meloni commenta così sui social network il caso del 68enne di Grignano Polesine, frazione di Rovigo, che durante una rapina in casa ha sparato a un ladro ferendolo e mettendolo in fuga. Il fucile era regolarmente detenuto e in base alla nuova legge sulla legittima difesa, l'anziano non risulta indagato. La procura di Rovigo ha aperto un'inchiesta contro ignoti per la tentata rapina, avvenuta ieri verso le 18.30. Il pensionato si è ritrovato si è ritrovato in casa una banda di rapinatori, armati e a volto coperto. L'uomo era in salotto e sentendo dei rumori provenire da un'altra stanza ha imbracciato il fucile ed è andato a vedere cosa stesse accadendo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

