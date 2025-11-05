Spara a un ladro e lo ferisce Meloni | La difesa è sempre legittima
"La difesa è sempre legittima". La premier Giorgia Meloni commenta così sui social network il caso del 68enne di Grignano Polesine, frazione di Rovigo, che durante una rapina in casa ha sparato a un ladro ferendolo e mettendolo in fuga. Il fucile era regolarmente detenuto e in base alla nuova legge sulla legittima difesa, l'anziano non risulta indagato. La procura di Rovigo ha aperto un'inchiesta contro ignoti per la tentata rapina, avvenuta ieri verso le 18.30. Il pensionato si è ritrovato si è ritrovato in casa una banda di rapinatori, armati e a volto coperto. L'uomo era in salotto e sentendo dei rumori provenire da un'altra stanza ha imbracciato il fucile ed è andato a vedere cosa stesse accadendo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
News recenti che potrebbero piacerti
Era il secondo tentativo di furto in casa quello che ha indotto, la sera del 3 novembre, un uomo della frazione di Grignano, nel comune di Rovigo, a sparare a un ladro. Il malvivente, a volto coperto, è stato ferito dal colpo di una pistola, regolarmente detenuta, s - facebook.com Vai su Facebook
Rovigo, i ladri fanno irruzione nella sua villa in campagna: il proprietario spara e ne ferisce uno - X Vai su X
Spara a un ladro e lo ferisce. Meloni: "La difesa è sempre legittima" - La premier Giorgia Meloni commenta così sui social network il caso del 68enne di Grignano ... Si legge su iltempo.it
A Rovigo spara e ferisce il ladro ma non è indagato grazie alla nuova legge sulla legittima difesa. Meloni: «La difesa è sempre legittima» - Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni commentando il caso di ieri del proprietario di un immobile a Rovigo che ha ferito un ladro durante una ... Si legge su msn.com
Rovigo, spara e ferisce ladro ma non indagato grazie a nuova legge/ Meloni: “Difesa è sempre legittima” - Rovigo, spara e ferisce un ladro durante rapina ma niente indagini grazie alla nuova legge sulla legittima difesa. Si legge su ilsussidiario.net