Spara a un ladro a Rovigo proprietario di casa non viene indagato | Meloni | Difesa sempre legittima

L'uomo non è stato iscritto nel registro degli indagati grazie alle nuove norme sulla legittima difesa varate dal governo. Si indaga per tentata rapina aggravata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Spara a un ladro a Rovigo, proprietario di casa non viene indagato | Meloni: "Difesa sempre legittima"

