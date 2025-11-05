Spalletti su Juve Sporting | Peccato non aver vinto ma della mia squadra sono sicuro di una cosa
Spalletti dopo Juve-Sporting: «Ho una squadra forte, se manteniamo questo spirito ci toglieremo grandi soddisfazioni» Luciano Spalletti è apparso sereno e fiducioso nel post partita di Juve-Sporting Lisbona, gara valida per la fase a gironi di Champions League. Ai microfoni di Sky Sport, il commissario tecnico azzurro ha analizzato la prestazione della sua squadra, sottolineando . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Gli 11 titolari scelti da mister Spalletti per la sua prima panchina in Champions League con i #JuveSCP #UCL - X Vai su X
FORFAIT JUVE: Spalletti PERDE la stella - facebook.com Vai su Facebook
Spalletti su Juve Sporting: «Peccato non aver vinto, ma della mia squadra sono sicuro di una cosa» - Sporting: «Ho una squadra forte, se manteniamo questo spirito ci toglieremo grandi soddisfazioni» Luciano Spalletti è apparso sereno e fiducioso nel post partita di Juve- Riporta calcionews24.com
La cura Spalletti non funziona in Champions, la Juve non riesce a vincere: con lo Sporting finisce 1-1 - Vlahovic risponde ad Araujo, la Juventus non riesce a vincere in Champions League: all'Allianz Stadium finisce 1- Secondo fanpage.it
Spalletti: "Peccato, ma se continuiamo così di partite ne vinceremo tante" - Il tecnico bianconero analizza il pareggio interno contro lo Sporting Lisbona in Champions League, che complica la strada europea dei bianconeri ... msn.com scrive