Spalletti ottimista dopo Juve Sporting | Dobbiamo migliorare nella manovra ma ci toglieremo delle soddisfazioni

Internews24.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua dopo il pareggio ottenuto in Champions League contro lo Sporting. Luciano  Spaletti  ha parlato ai microfoni di  Sky Sport  dopo Juve Sporting: le sue parole. SUL MATCH – «Loro sono una buonissima squadra perché giocano un calcio offensivo e importante dal punto di vista di possesso. Abbiamo avuto un inizio complicato e poi c’è stata una reazione. Abbiamo perso troppi palloni quando li abbiamo presi, siamo stati un po’ sporchi nelle giocate. In generale la squadra ha fatto una grande prestazione. Quello che mi fa essere fiducioso è che abbiamo roba alle mani, perché ci sono giocatori forti che hanno qualità importanti. 🔗 Leggi su Internews24.com

spalletti ottimista dopo juve sporting dobbiamo migliorare nella manovra ma ci toglieremo delle soddisfazioni

© Internews24.com - Spalletti ottimista dopo Juve Sporting: «Dobbiamo migliorare nella manovra ma ci toglieremo delle soddisfazioni»

News recenti che potrebbero piacerti

spalletti ottimista dopo juveSpalletti su Juve Sporting: «Peccato non aver vinto, ma della mia squadra sono sicuro di una cosa» - Sporting: «Ho una squadra forte, se manteniamo questo spirito ci toglieremo grandi soddisfazioni» Luciano Spalletti è apparso sereno e fiducioso nel post partita di Juve- Si legge su calcionews24.com

spalletti ottimista dopo juveProbabili formazioni Juve Sporting: le ultime sulle possibili scelte di Spalletti. Due novità rispetto a Cremona, ecco quali sono i cambiamenti - Probabili formazioni Juve Sporting: le ultime sulle possibili scelte di Spalletti per il match della quarta giornata di Champions League 2025/26 La Juve si gioca la sopravvivenza in Champions League q ... Lo riporta juventusnews24.com

spalletti ottimista dopo juveSpalletti avverte la Juve e vede cose positive - Luciano Spalletti è pronto alla prima sfida europea ma sa benissimo che non sarà semplice, anzi sarà molto complicata. Si legge su tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Ottimista Dopo Juve