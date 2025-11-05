Spalletti Juventus Bucchioni non ha alcun dubbio | Hanno preso lui con un obiettivo chiaro Poi esalta la crescita di Vlahovic

Spalletti Juventus, Bucchioni esalta l’impatto del tecnico. L’idea Koopmeiners è una spallettata che ha rivitalizzato l’olandese e Vlahovic. L’arrivo di  Luciano Spalletti  sulla panchina della  Juventus  è stata una mossa mirata, un investimento sul metodo prima ancora che sul nome. Per il giornalista  Enzo Bucchioni, intervenuto a  Radio Sportiva, il club bianconero ha scelto il tecnico di Certaldo con un obiettivo chiaro:  trasformare i “buoni giocatori” in campioni, attraverso la mentalità e il gioco. Bucchioni: l’impatto immediato di Spalletti. Bucchioni  è convinto che la  Juventus  attuale non abbia  «nessun campione in assoluto», ma che la rosa sia composta da  «tanti buoni giocatori»  con un potenziale enorme. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti Juventus, Bucchioni non ha alcun dubbio: «Hanno preso lui con un obiettivo chiaro». Poi esalta la crescita di Vlahovic

