Spalletti Juventus Bucchioni non ha alcun dubbio | Hanno preso lui con un obiettivo chiaro Poi esalta la crescita di Vlahovic

Spalletti Juventus, Bucchioni esalta l’impatto del tecnico. L’idea Koopmeiners è una spallettata che ha rivitalizzato l’olandese e Vlahovic. L’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus è stata una mossa mirata, un investimento sul metodo prima ancora che sul nome. Per il giornalista Enzo Bucchioni, intervenuto a Radio Sportiva, il club bianconero ha scelto il tecnico di Certaldo con un obiettivo chiaro: trasformare i “buoni giocatori” in campioni, attraverso la mentalità e il gioco. Bucchioni: l’impatto immediato di Spalletti. Bucchioni è convinto che la Juventus attuale non abbia «nessun campione in assoluto», ma che la rosa sia composta da «tanti buoni giocatori» con un potenziale enorme. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

