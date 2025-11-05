Spalletti Juve Rampulla sicuro sulla scelta dell’allenatore Poi la bocciatura sull’esperimento Koopmeiners | Con l’olandese no è un giocatore diverso

Spalletti Juve, l’ex portiere Rampulla analizza il pareggio: Vlahovic ha fatto una grande partita, ma la Juve deve fare di più. Koopmeiners non è un colpo di genio. L’ex portiere della Juventus, Michelangelo Rampulla, è stato ospite della trasmissione Maracanà, in onda su TMW Radio, per analizzare la prestazione dei bianconeri in Champions League contro lo Sporting Lisbona. Il giudizio dell’ex numero 12 è agrodolce: riconosce i progressi, ma alza l’asticella delle aspettative. Michelangelo Rampulla ha poi analizzato le scelte di Luciano Spalletti. Ha promosso la fiducia data a Vlahovic, vero trascinatore della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti Juve, Rampulla sicuro sulla scelta dell’allenatore. Poi la bocciatura sull’esperimento Koopmeiners: «Con l’olandese no, è un giocatore diverso»

Altre letture consigliate

Vlahovic impressiona Spalletti e si riprende lo Stadium: Juve, finalmente ha capito - facebook.com Vai su Facebook

Gli 11 titolari scelti da mister Spalletti per la sua prima panchina in Champions League con i #JuveSCP #UCL - X Vai su X

Rampulla: "Grande partita di Vlahovic, bisogna puntare su di lui. Yildiz può diventare un grande, ma..." - Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex portiere Michelangelo Rampulla ha analizzato così la prestazione in Champions della Juve: "Vlahovic ha giocato una grande partita, la ... Riporta tuttojuve.com

Rampulla: "Spalletti è l’uomo giusto per la Juve. Il tatuaggio? Un gesto d’amore, ma il lavoro è il lavoro" - L’ex portiere Michelangelo Rampulla è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, per commentare il possibile arrivo di Luciano Spalletti ... tuttojuve.com scrive

Rampulla su Spalletti: “Il tatuaggio del Napoli? Bel gesto, ma il lavoro è lavoro” - L'ex portiere Michelangelo Rampulla ha parlato di Juve a TMW Radio, durante Maracanà: "E' Spalletti, una cosa è il club e una cosa è la Nazionale. Segnala tuttonapoli.net