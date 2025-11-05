Spalletti in zona mista | Con queste prestazioni non sono preoccupato della classifica in Champions Vlahovic? Vi posso dire che dopo la partita…

di Marco Baridon Spalletti in zona mista: «Con queste prestazioni non sono preoccupato della classifica in Champions League». Le dichiarazioni dell’allenatore. (inviato all’Allianz Stadium) – Luciano Spalletti è intervenuto in zona mista dopo la sfida che la Juventus ha pareggiato in casa contro lo Sporting Lisbona 1-1 in Champions League. Le sue dichiarazioni. COSA LO PREOCCUPA – « Non mi preoccupa assolutamente niente, stasera mi hanno fatto vedere che è una squadra disposta al sacrificio e alla lotta, che hanno qualità indubbie. Mi preoccupa il portiere degli altri, se para tutto e dobbiamo fare i gol. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

