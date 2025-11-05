Spalletti fiducioso dopo il pareggio con lo Sporting | Squadra forte con questo spirito ne vinceremo tante

Luciano Spalletti ha analizzato il pareggio per 1-1 della Juventus contro lo Sporting Clube: "La cosa che mi fa essere fiducioso è che noi abbiamo giocatori forti e con qualità importanti”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

