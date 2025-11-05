Spalletti a Sky Sport | Uno stadio così crea un’atmosfera magica Ci toglieremo delle soddisfazioni

Al termine della partita tra Juventus e Sporting, terminata 1-1, il tecnico bianconero Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per raccontare le sue sensazioni a caldo sul match appena giocato. Il tecnico di Certaldo inizia parlando delle sensazioni che ha provato all’ingresso all’Allianz Stadium. Queste le sue parole: “Una cornice bellissima. Uno stadio così crea un’atmosfera bellissima. Abbiamo fatto delle buone cose ma tutti insieme ci toglieremo delle soddisfazioni”. Spalletti: “Loro sono una buonissima squadra. La squadra ha fatto una grande prestazione. Dobbiamo migliorare nella manovra”. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com