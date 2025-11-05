Spaccio di sostanze stupefacenti gestito dal carcere scattano altre due misure cautelari
Un arresto ai domiciliari e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.Queste le due misure cautelari eseguite dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Pescara.A emettere il provvedimento è stato il tribunale di L’Aquila, su appello della. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
