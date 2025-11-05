Spacciatore monitorato e incastrato dopo due vendite sequestrata cocaina

Nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre 2025, i Carabinieri di Vignola hanno arrestato un uomo tunisino di 28 anni, residente in città. Il giovane è gravemente indiziato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.L'operazione è partita da un servizio di osservazione e pedinamento che. 🔗 Leggi su Modenatoday.it