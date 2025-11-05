Spacciatore inseguito e catturato
Continua la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri. Nella mattinata di domenica, una pattuglia della sezione radiomobile stava svolgendo un servizio preventivo in zona Gad quando, transitando in via Nazario Sauro, ha notato un gruppo di soggetti che, alla vista della gazzella, ha cercato di allontanarsi velocemente dal posto, come se avesse qualcosa da nascondere. Resosi conto di quello che stava succedendo, il capo equipaggio si è messo immediatamente all’inseguimento a piedi dei fuggitivi riuscendo a bloccarne uno. Da successivi accertamenti è emerso essere un trentatreenne senza fissa dimora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
