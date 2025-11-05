Fratelli d’Italia, con un’interrogazione a firma del consigliere provinciale Valerio Bernabini, mette il dito nelle pieghe, buche, avvallamenti, che punteggiano la strada provinciale SP43, nel tratto Acquapartita di Bagno di Romagna - Alfero e Riofreddo di Verghereto. Si tratta di un’arteria molto trafficata, sia da parte dei residenti per pendolarismo per lavoro, studio, attività commerciali e artigianali, oltre che da turisti e escursionisti, in quando la provinciale porta direttamente dal primo fondovalle di Bagno-San Piero e dintorni anche al comprensorio turistico del monte Fumaiolo-Balze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sp43 nel degrado, FdI interroga la Provincia