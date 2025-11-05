sottopasso del soccorso incontro fra il commissario straordinario e anas

Prato, 5 novembre 2025 - Tempi di realizzazione, modalità di svolgimento del cantiere, viabilità alternativa per la gestione dei flussi di traffico nel contesto urbano pratese: sono le principali, ma non le uniche, questioni che sono state poste al centro del primo incontro con Anas, oggi in Palazzo comunale, in merito al progetto di realizzazione del sottopasso sulla “ Declassata ” all’altezza del quartiere del Soccorso. La riunione, convocata dal Commissario straordinario, costituisce l’avvio di un percorso che si sostanzierà in un tavolo tecnico al quale sederanno Comune, Anas, Regione Toscana, Provincia di Prato e Aci per affrontare le tematiche relative alle strategie eo soluzioni per mitigare i disagi per cittadini, famiglie e imprese derivanti dall’esecuzione dell’opera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

