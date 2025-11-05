Sotto un paese sannita si nasconde una cantina storica scavata nel tufo

Gamberorosso.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cantina Mustilli di Sant’Agata de’ Goti offre un percorso suggestivo, tra passaggi sotterranei e antiche botti, dove si conservano vini simbolo della tradizione locale. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Sotto Paese Sannita Nasconde