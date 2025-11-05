Sostenibilità Ecosfera Servizi ottiene il rating Get It Fair

(Adnkronos) – Ecosfera Servizi ha ottenuto il rating Get It Fair (Gif), riconoscimento internazionale che premia le imprese capaci di creare valore sostenibile in modo trasparente e responsabile. Il rating, conferito sulla base di una valutazione indipendente, attesta l’operato dell’azienda in linea con i principi Esg, certificando l’impegno nella tutela dei diritti umani, nella valorizzazione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

