STEZZANO (Bergamo) Un’esperienza che va oltre la semplice esposizione. Un viaggio emozionale e sensoriale tra opere e storie che celebrano la diversità come valore e la creatività come strumento di connessione. Da sempre attento ai temi della solidarietà e dell’inclusione, il centro commerciale Le Due Torri ospita fino al 16 novembre Arte Inclusiva, un progetto che ha come obiettivo quello di sensibilizzare la collettività sul tema dell’inclusione esplorandone il legame con l’arte. Un percorso artistico accessibile a tutti, anche alle persone non vedenti. L’evento si sviluppa in tre percorsi. Visioni al Tocco, mostra di opere di Letizia Lanzarotti, conosciuta come Lady Be, artista che ha fatto della passione per il mosaico uno strumento per sensibilizzare il pubblico su sostenibilità ambientale e inclusione sociale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sostenibilità e inclusione. L’arte annulla le barriere