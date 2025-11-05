Sostenibilità Buttarelli Federdistribuzione | Assunto ruolo centrale nella transizione

(Adnkronos) – "La distribuzione moderna non è semplicemente un canale commerciale: è un attore strategico che connette imprese e cittadini, tra scelte produttive e di consumo. Le aziende della distribuzione possono dare un contributo molto importante di conoscenza, esperienza e capacità stimolando i propri fornitori verso scelte sostenibili e dall’altro favorendo adeguate abitudini di consumo. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com