Sostenibilità Buttarelli Federdistribuzione | Assunto ruolo centrale nella transizione
(Adnkronos) – "La distribuzione moderna non è semplicemente un canale commerciale: è un attore strategico che connette imprese e cittadini, tra scelte produttive e di consumo. Le aziende della distribuzione possono dare un contributo molto importante di conoscenza, esperienza e capacità stimolando i propri fornitori verso scelte sostenibili e dall’altro favorendo adeguate abitudini di consumo. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Buttarelli (Federdistribuzione): "Le Pmi vanno accompagnate verso percorsi di sostenibilità" - "Abbiamo una grande presenza territoriale, e abbiamo una grande responsabilità anche su filiere produttive dei territori. Scrive repubblica.it