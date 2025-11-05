Sostenibilità biometano mette al centro della decarbonizzazione alleanza tra agricoltura e industria
(Adnkronos) – Il biometano apre a nuovi mercati sia per il mondo agricolo che per il mondo dell’industria cosiddetta “hard to abate”. Come trovare un punto di incontro efficace tra questi due mondi è stato il tema centrale dell’appuntamento “Le nuove frontiere del biometano agricolo. Strategie di mercato e scenari di sviluppo”, organizzato dal Cib-Consorzio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
