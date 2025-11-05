Sostegno al lavoro per i più vulnerabili | Percorsi personalizzati e approccio multidisciplinare

Modenatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il servizio di inserimento lavorativo a Modena opera in sintonia con quanto previsto dalla norma regionale a sostegno dell’inserimento lavorativo e dell’inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l’integrazione tra i servizi pubblici del lavoro. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Lavoro, sostegno all'autoimprenditorialità e autoimpiego - Avviso pubblico - 1165 del 23/10/2024 che approva l'avviso pubblico “Sostegno al lavoro autonomo al fine di creare opportunità di ... Secondo regione.campania.it

Cerca Video su questo argomento: Sostegno Lavoro Pi249 Vulnerabili