Sospensioni idriche in Irpinia | i Comuni dove mancherà l' acqua

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna dei serbatoi secondo le seguenti modalità: Data e ora chiusura serbatoi: 05112025 – ore 22:00 Data e ora. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

