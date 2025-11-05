Sos carta d' identità | il 3 agosto ne scadono 347 mila Uffici a rischio collasso
C'è una data cerchiata in rosso sul calendario del Comune di Roma: quella del 3 agosto 2026, quando 346.934 carte d'identità cartacee scadranno contemporaneamente, anche se la data sul documento è successiva. Non è un «millennium bug» anagrafico bensì ciò che prevede fin dal 2019 un Regolamento dell'Unione europea. Eppure è in questi giorni che (complice una circolare della Prefettura del 21 ottobre) a Palazzo Senatorio si è cominciato a ragionare su una strategia anti-collasso del sistema di fronte al rischio, che pare piuttosto concreto, di decine di migliaia di appuntamenti fissati dai cittadini all'ultimo minuto. 🔗 Leggi su Iltempo.it
