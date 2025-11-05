Sorteggio ATP Finals 2025 | orario streaming la presenza di una X e i possibili avversari di Sinner
L’appuntamento è fissato per giovedì 6 novembre (ore 12:00) presso il Grattacielo Intesa Sanpaolo a Torino. Sono queste le coordinate spazio-temporali di cui tener conto per conoscere la composizione dei due gruppi della fase a gironi delle ATP Finals 2025. Il sorteggio del Master di fine anno deciderà il percorso dei migliori otto tennisti della stagione. Il torneo vedrà, per l’appunto, i giocatori divisi in due gironi da quattro; i primi due classificati di ciascun gruppo avanzeranno alle semifinali. I tennisti già qualificati in singolare sono: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Ben Shelton, Alex de Minaur. 🔗 Leggi su Oasport.it
